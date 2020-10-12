Сыворотка с азелаиновой кислотой, очищающая маска-пленка и другие бьюти-новинки

Вадим Карасев

Осенние ароматы, детский антисептический гель для рук, линия для проблемной кожи, сыворотка с азелаиновой кислотой, парфюмированный крем для рук и ногтей — обо всем самом интересном рассказываем в нашем обзоре бьюти-новинок.

Парфюмерная вода Be Extra Delicious, DKNY (5 760 руб.)

Новый аромат от DKNY — это вкусняшка, напоминающая сладкое угощение из груши, черной смородины, малины, гардении и сливочной карамели. Получилась фруктово-ягодная парфюмерная вода, нетипичная для осени и зимы (обычно к холодному сезону марки выпускают теплые и пряные композиции). Отдельный плюс к карме за упаковку из картона, сертифицированного FSC и подлежащего переработке. Он напоминает коричневый бумажный пакет для продуктов.





Детский антисептический гель для рук и ухаживающий крем для рук с антибактериальным эффектом, Mixit (165 руб. и 145 руб.)

Антисептики так плотно вошли в нашу рутину, что мы уже не представляем, как без них выходить на улицу. В пандемию Mixit расширил свою антисептическую линейку: выпустил антисептик для животных и продукты с антибактериальным эффектом, а теперь представил и детский антисептик с ароматом карамели. Его можно использовать детям с трех лет.





В его составе изопропиловый спирт (не менее 60%), который уничтожает 99,9% вирусов и бактерий меньше чем за 30 секунд. Именно такой процент спирта в составе позволяет не только защищать кожу рук, но и не пересушивать ее. За дополнительную порцию увлажнения отвечает пантенол.





А крем для рук на основе масел лимона, мяты и масла ши — это антисептик и ухаживающее средство в одном флаконе. Он не только защитит от бактерий, но и сделает кожу мягкой и нежной.





Линия для проблемной кожи Hyseac, Uriage (цена по запросу)

Многие думают, что прыщи — это проблема, которая беспокоит лишь подростков. Однако это не так. У взрослых женщин и мужчин акне тоже проявляется, только в легкой форме, локально, в основном на нижней части лица, в области подбородка и нижней челюсти. Чаще всего это влияние гормонов. Стресс, диета и неправильно подобранная косметика лишь усугубляют ситуацию.





Марка Uriage предлагает комплексное решение — гамму Hyseac, в которую вошли очищающее масло, очищающий тоник, очищающая маска-пленка и обновляющая кожу сыворотка. Последнее средство подходит как для точечной борьбы с прыщами, так и для дополнительного сияния.

Сыворотка с азелаиновой кислотой Don't Touch My Azacid, Don't Touch My Face (1 890 руб.)

Сыворотка Don't Touch My Azacid помогает при симптомах розацеа, пигментации, воспалениях благодаря азелаиновой кислоте — одному из самых многофункциональных и недооцененных ингредиентов. Средство осветляет пятна постакне за счет подавления выработки фермента тирозиназы. Азелаиновая кислота не такая активная, как, например, молочная или салициловая. При этом ее концентрации достаточно, чтобы бережно отшелушить кожу и растворить окисленный кожный жир в порах.

В составе также есть успокаивающие и восстанавливающие компоненты — аминокислоты, фосфолипиды и сквалан.

Эксперты советуют наносить сыворотку два-три раза в неделю. Средство не дружит с продуктами с гликолевой, молочной, салициловой кислотой и ретинолом. И не забывайте использовать солнцезащитные кремы (не менее SPF 30). На коже, склонной к воспалениям, сыворотка может вызвать обострение в первые недели, но обычно оно проходит в течение месяца. В противном случае использование лучше прекратить.

В честь дня рождения с 15 по 18 октября самый первый продукт бренда Don't Touch My Moisturizer будет продаваться со скидкой 20% по промокоду DTMSBIRTHDAY. Акция действительна для интернет-магазина Foam и DTMS, а также офлайн-стора Foam.

Парфюмированный крем для рук и ногтей, Flame Moscow (1 100 руб.)

В новую линейку Flame Moscow (студии, специализирующейся на лимитированном издании ароматов для дома) вошли три продукта с бестселлер-ароматами бренда: пряным Sonia, сладковатым Jackie и травяным Ines. В составе средства — питательная смесь масел ши, жожоба и рисовых отрубей, которая увлажняет кожу, что особенно важно с началом осеннего сезона (надеемся, батареи в вашем доме уже включили).





К тому же кремы можно использовать в паре с санитайзерами бренда с такими же ароматами.

Пудра-эксфолиант и увлажняющий стик Naturally, Mary Kay (2 400 руб. и 2 100 руб.)

Новая линейка по уходу за кожей лица Naturally разработана по всем правилам осознанного потребления и с учетом высоких экологических норм EcoCert. При упаковке продукции используются гранулы пенополистирола, подлежащие 100%-ному биологическому разложению.





В коллекцию вошли питательное масло, очищающее средство, пудра и стик. Два последних продукта особенно интересны. Пудра мягко отшелушивает ороговевшие клетки, очищает поры и обновляет кожу. В составе — абсорбенты и успокаивающие ингредиенты. А увлажняющий стик помогает освежить кожу буквально на ходу.



