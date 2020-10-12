Тарзан попал в реанимацию после предательства Андрея Малахова
Кудрявый стриптизер Тарзан, как величают мужчину в сети, муж Наташи Королевой, попал в реанимацию на фоне стресса из-за публичного унизительного скандала. По слухам, Сергей Глушко долго боролся с переживаниями из-за собственной измены жене, но предательство Андрея Малахова, ведущего шоу «Прямой эфир», который также представлялся другом обсуждаемой семьи, окончательно подкосило здоровье мускулистого мачо.
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Repost @koroleva__star by @media.repost: Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью»и т.д., - выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише …. А лучше - посмотрите оскароносный фильм «Паразиты», вот там четко показано, в каком мире мы живем и какие Люди-Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь!!! #наташакоролева #тарзан #семья
Фотография больного танцора была предоставлена лично Королевой. Она с радостью нажаловалась на всех обидчиков в шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube и выставила любимого святым.
«Повезло тебе с женой, кудрявый, сам изменяешь, а она тебя еще и выгораживает!»— насмехаются над эпатажным артистом в сети.
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Repost @tarzankaraoke by @media.repost: Музыки в Ваши души ✨🎼 🎶Слушайте музыку,пойте, танцуйте, будьте счастливы 🎙😉 #международныйденьмузыки 🌈 Всегда Ваши 😎🎤✌️ @tarzankaraoke #сергейглушко #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараоке #dreamteam #бандакоролевой #тарзанкараокепати #tarzankaraoke #stageandsong #шоу #ивентмосква #karaokevip #артистынапраздник #тарзансупер #пой #музыканассвязала #капюшон #кузьмин #эйкрасоткахорошаяпогодка #музыка2020 #пати #подарисебепраздник #party #караокемосква #караоке #конкурскараоке #шоубизнес #любимпеть #музыкажизнь
В разговоре со светской львицей Королева также пояснила, что Глушко потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя, однако, о причине случившегося звездная пара не рассказывает. Интересно, что такого произошло со здоровяком Тарзаном?
«Как девочка! В реанимацию из-за легкого испуга? Перед Королевой так труханул? А с виду выглядит как скала. Оказалось, только налево бегать ему смелости хватает»,— осуждают селебрити в Instagram.
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