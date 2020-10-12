Тарзан попал в реанимацию после предательства Андрея Малахова

Алексей Вольцев

Кудрявый стриптизер Тарзан, как величают мужчину в сети, муж Наташи Королевой, попал в реанимацию на фоне стресса из-за публичного унизительного скандала. По слухам, Сергей Глушко долго боролся с переживаниями из-за собственной измены жене, но предательство Андрея Малахова, ведущего шоу «Прямой эфир», который также представлялся другом обсуждаемой семьи, окончательно подкосило здоровье мускулистого мачо.

Фотография больного танцора была предоставлена лично Королевой. Она с радостью нажаловалась на всех обидчиков в шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube и выставила любимого святым.

«Повезло тебе с женой, кудрявый, сам изменяешь, а она тебя еще и выгораживает!»

— насмехаются над эпатажным артистом в сети.

В разговоре со светской львицей Королева также пояснила, что Глушко потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя, однако, о причине случившегося звездная пара не рассказывает. Интересно, что такого произошло со здоровяком Тарзаном?

«Как девочка! В реанимацию из-за легкого испуга? Перед Королевой так труханул? А с виду выглядит как скала. Оказалось, только налево бегать ему смелости хватает»,

— осуждают селебрити в Instagram.Личное фото Наташи Королевой





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