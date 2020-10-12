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Татуировщица Тимати послала матом ребят из «СтопХама»

Татуировщица Тимати послала матом ребят из «СтопХама»

Татуировщица Тимати Анна Дарбицкая была замечена подписчиками рэпера рядом с элитным авто марки «Мерседес». Фолловеры артиста без стеснения называют девушку «хабалистой бабой», «деревенским быдлом» и недоумевают, как бизнесмен Юнусов мог общаться с таким «низким», по словам публики «социальным слоем».


Все дело в том, что дамочке, по-видимому, встретились ребята из «СтопХама», группы активистов, которые клеят наклейки с надписью «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» на стекла неправильно припаркованных авто. Вежливо попросив подружку Тимура припарковаться в специально отведенном месте, парни получили отказ в грубой форме. Аргументов в свою защиту у Дарбицкой, к сожалению, не нашлось. Зато ее «богатый» лексикон порадовал. Умение вести беседу прослеживалось в каждой фразе: «А я те че отчет давать должна?», «Када нада, тогда уберу!»

В итоге манерная инстадива пригрозила автору видео тем, что «у него щас будет последний выдох в жизни», а затем покорно села за руль «Мерседеса» и перегнала машину.

«Все прекрасно в девочке, только над угрозами надо еще поработать»,

— издеваются над Дарбицкой в Instagram. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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