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Титов предложил временно уменьшить налоги на недвижимость для бизнеса

Титов предложил временно уменьшить налоги на недвижимость для бизнеса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов для бизнеса, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости коммерческих объектов недвижимости", - рассказали в пресс-службе.

В большинстве субъектов России в 2019-2020 годах прошла или проходит государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в целях налогообложения, напомнил Титов. Он уточнил, что она ведется исходя из показателей на 1 января соответствующего года и, таким образом, в 2020 году не принимает во внимание сокращение доходности недвижимости, вызванное последствиями пандемии.


Он указал, что помимо падения доходов, собственники недвижимости вынуждены нести дополнительные расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. "В этих условиях для многих из них необходимость уплаты имущественных налогов исходя из кадастровой стоимости может привести к банкротству", - предупредил омбудсмен.


Он предложил внести в Налоговый кодекс изменения, в соответствии с которыми рост подлежащей уплате в 2020 и 2021 годах суммы налога не превышал бы 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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