Тэхён полез к Джину в штаны

Анастасия Иванова

Привет, АРМИ, готовы обсудить действия пошляка Тэхёна (Taehyung), который на виду у всех начал домогаться до Джина (Jin)? Уж не знаем, какие мотивы были у этого преступника, но выглядело все довольно подозрительно! Только представьте… Ви быстро подбегает к Джину, который находится в толпе людей, пытается расстегнуть ему штаны, а затем и вовсе стянуть их!

[media=https://twitter.com/hourIytaejin/status/1315244374385725445?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Вот а хээл??»

[media=https://twitter.com/hourIytaejin/status/1313554619465904128?ref_src=twsrc%5Etfw]

— фанбаза в удивлении.

К счастью, у Джини быстрая реакция, он смог перехватить свои штанишки у проказника и быстро подтянуть их вверх. Ну и веселые же у вас игры, «Бантан»! Правда… немного странные. Что такого интересного Вишня искал в штанах друга? Требуем объяснений!

«Понятно же, зачем все это было нужно, я хоть и не смотрел видео, но по моему он хотел заставить ГК ревновать!»

— предположила армия.

Интересно то, что оператор, заметив необычные телодвижения айдолов, сразу отвел камеру в сторону, в связи с чем мы не смогли насладиться продолжением этой веселой истории. Как думаете, чем кончилась необычная сцена?

[media=https://twitter.com/lellooy/status/1315245314933129217?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Джин ты чееее, ну ладно тт, от него ожидал, но тыы. Я надеюсь там кончилось все цензурно?

[media=https://twitter.com/_______hazel/status/1315246140061708288?ref_src=twsrc%5Etfw]

— пошутила поклонница группы.Подпишись на нас в Яндекс Новости