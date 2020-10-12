Тэхён полез к Джину в штаны
Привет, АРМИ, готовы обсудить действия пошляка Тэхёна (Taehyung), который на виду у всех начал домогаться до Джина (Jin)? Уж не знаем, какие мотивы были у этого преступника, но выглядело все довольно подозрительно! Только представьте… Ви быстро подбегает к Джину, который находится в толпе людей, пытается расстегнуть ему штаны, а затем и вовсе стянуть их!
«Вот а хээл??»— фанбаза в удивлении.
К счастью, у Джини быстрая реакция, он смог перехватить свои штанишки у проказника и быстро подтянуть их вверх. Ну и веселые же у вас игры, «Бантан»! Правда… немного странные. Что такого интересного Вишня искал в штанах друга? Требуем объяснений!
«Понятно же, зачем все это было нужно, я хоть и не смотрел видео, но по моему он хотел заставить ГК ревновать!»— предположила армия.
Интересно то, что оператор, заметив необычные телодвижения айдолов, сразу отвел камеру в сторону, в связи с чем мы не смогли насладиться продолжением этой веселой истории. Как думаете, чем кончилась необычная сцена?
«Джин ты чееее, ну ладно тт, от него ожидал, но тыы. Я надеюсь там кончилось все цензурно?— пошутила поклонница группы.