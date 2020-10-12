Трамп хочет договориться с Путиным по ядерному оружию до выборов

Влада Некрасова

Президент США Дональд Трамп надеется заключить с российским лидером Владимиром Путиным сделку по ядерному вооружению в последние дни перед выборами 3 ноября, сообщает портал Axios.

По данным источника портала, знакомого с ходом переговоров между Вашингтоном и Москвой, администрация Трампа считает, что у нее есть принципиальное соглашение, которое заслужило одобрение российской стороны. По его словам, оно будет завершено в течение недели, как только возобновятся переговоры.

Ранее портал сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли могут провести телефонный разговор в начале этой недели.

Между тем, Рябков возразил в субботу, что «все еще существуют огромные различия в подходах, в том числе и к центральным элементам такого соглашения». Разговоры о предстоящей сделке вряд ли «реалистичны», добавил он.

6 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд консультаций между РФ и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил Рябков, американскую — Биллингсли.

По итогам встречи Биллингсли сообщил о «важном прогрессе» в переговорах с РФ по вопросам двустороннего российско-американского взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.