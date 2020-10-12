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Тульские предприятия получили 2 миллиарда рублей из Фонда промышленности

Тульские предприятия получили 2 миллиарда рублей из Фонда промышленности
Фонд развития промышленности РФ направил в 2020 году около 2 миллиардов рублей займов на реализацию 10 проектов предприятий Тульской области, сообщил в понедельник в ходе рабочей встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"В регионе продолжается реализация инвестиционных проектов. Важной мерой поддержки в наращивании инвестиционного потенциала региона служит механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и участие Фонда развития промышленности. В 2020 году при поддержке ФРП в Тульской области региональные предприятия реализуют 10 проектов на общую сумму займов порядка 2 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба облправительства слова губернатора.

Дюмин отметил, что, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, промышленность Тульской области продолжает демонстрировать рост темпов производства выше среднероссийских – 118% за 8 месяцев. Это первое место в ЦФО и 5-й результат по стране.

"На встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия региона с федеральным министерством и реализацию инвестиционных проектов в Тульской области", – сообщает пресс-служба.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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