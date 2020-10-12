У Абхазии и России будет общее социальное и экономическое пространство

Алексей Вольцев

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о создании рабочей группы «по подготовке предложений к проекту Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации».

Как отмечается в тексте документа, опубликованным на сайте президента, такая программа предусмотрена Договором между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Председателем рабочей группы из 10 человек назначен глава администрации президента Абхазии Алхас Квициниа.