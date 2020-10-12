У Авакова дали пояснения по поводу розыска судьи Чауса

Влада Некрасова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Национальной полиции отреагировали на информацию о том, что сбежавший из Украины судья Николай Чаус, заподозренный во взяточничестве, пропал из розыска Интерпола, и объяснили, что произошло.

=AZUzRng20DSYgYdVIDuQNFiDAojmf-TdM5Pbzhrze6O4OpuLJ-8iGNy5tYCjnqzggJM3zx8FjItYcjMiZxLZyEXlR4reLM31DsOjbEqzeQGhNvD6TIdtU13qoF-Oe7m-RP8T0iYKqjAWzgisynbdX0F824R3lrcqhpGhtKZIY12k37zG2XyhIMt6Xskw-bRgAD8&__tn__=%2CO%2CP-R]Отмечается, что украинские правоохранители не прекращали розыск Николая Чауса — соответствующая информация по-прежнему размещена на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

«17 января 2020 экс-судья обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа Интерпола, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск или другие действия с использованием системы Интерпола) с ходатайством о прекращении розыска. В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола, на время рассмотрения обращения Комиссия по 18 сентября 2020 года временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса», — пояснили в Нацполиции.

Напомним, что летом прошлого года Николая Чауса видели свободно разгуливающим по улицам Кишенева. А в заинтересовались обстоятельствами вывоза судьи из Украины в Молдову.

В поле зрения правоохранителей он попал в 2016 году — Николаю Чаусу инкриминировали взяточничество. Детективы НАБУ нашли у него крупную сумму денег, спрятанную в трехлитровой банке.

Фото НАБУ.