«У меня очень плотный график»: Марина Хлебникова не собирается уходить со сцены

Анастасия Иванова

В последнее время в сети с новой силой заговорили о неизлечимой болезни Марины Хлебниковой, которой, по словам самой артистки, она страдает уже более 15 лет. Анонимные источники даже принялись заверять, то певица уже больше никогда не вернется на сцену. Но Хлебникова поспешила опровергнуть эти слухи.

В первую очередь певица решила прокомментировать огромное количество сообщений о том, что за последнее время она сильно похудела: по словам Хлебниковой, с ее аппетитом все в полном порядке и чувствует она себя тоже на все 100.

«Моих истинных поклонников вообще не парит, в каком я весе. Их больше интересует, как я выступаю. Ну да, я худенькая, и что? Нужно об этом орать?»,

– добавила артистка.

По словам певицы, проблемы со здоровьем – не повод уйти со сцены, ведь это одно из тех немногих дел, которые доставляют ей истинное удовольствие.

«На самом деле концерты у меня никогда не прекращались, я выступаю так же, как и раньше. График плотный»,

– заявила звезда эстрады.

Кроме того, Хлебникова заявила журналистам, что все еще планирует найти мужчину своей мечты и построить с ним крепкие отношения. Так что ни о каком «уходе» певицы не может быть и речи.

Подпишись на нас в Яндекс Новости