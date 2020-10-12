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У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня

У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня
Супруги телеведущая Регина Тодороенко и певец Влад Топалов представили на всех цифровых площадках первую совместную песню. Композиция называется "Часовые пояса".

"Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад – в Москве. Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга. Люблю тебя", – рассказала Тодоренко о песне в инстаграме.

Топалов и Тодоренко рассказывают об отношениях на расстоянии, а также о том, как их можно сохранить. Все-таки телеведущая долгое время путешествовала по всему миру, когда снималась в тревел-шоу "Орел и решка".

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Все давно ждали.... но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время.... должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что «надо»! И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой! Спасибо Богу за тебя, моя родная! Я тебя люблю! Автор песни - @darya.cuznetsova Сведение и мастеринг - @anton_vi_sound Аранжировка - Агафонов Дмитрий @agafonov3000 Дизайн - @safarov_design Автор проекта - @nineska47 @sonymusicrussia Гитары - Шанглеров «Шай» Сергей @sergey_shay #владтопалов #vladtopalov #часовыепояса

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"Все давно ждали, но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время, должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что "надо". И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой. Спасибо Богу за тебя, моя родная. Я тебя люблю", – написал Топалов.

В комментариях слушатели поздравили пару с премьерой: "Песня – супер. Вот они настоящие чувства, счастья вам", – написала nadia_v_06; "Очень красивая песня", – считает artem_ivankovic; "Композиция такая сильная. Молодцы! Вы очень гармонично звучите и поете круто", – подчеркнула shanel4258.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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