У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня

Все давно ждали.... но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время.... должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что «надо»! И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой! Спасибо Богу за тебя, моя родная! Я тебя люблю! Автор песни - @darya.cuznetsova Сведение и мастеринг - @anton_vi_sound Аранжировка - Агафонов Дмитрий @agafonov3000 Дизайн - @safarov_design Автор проекта - @nineska47 @sonymusicrussia Гитары - Шанглеров «Шай» Сергей @sergey_shay #владтопалов #vladtopalov #часовыепояса