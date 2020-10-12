Услуги по разделу имущества в Москве

Роман Иванов

Хуже развода может быть только раздел собственности. Но в большинстве случаев он неизбежен. На что имеет право каждый из супругов, и какие тонкости кроются в Семейном Кодексе, расскажут юристы https://max-legal.ru/razdel-imushhestva/.

Как делится имущество

Судебный процесс, связанный с делением общей собственности, часто выбивает людей из колеи. А когда к психологическому дискомфорту прибавляется незнание законов, результат предсказуем. Чтобы защитить свои интересы и получить то, что принадлежит по праву, лучше обратиться в компанию, оказывающую услуги по разделу имущества в Москве.

Согласно законодательству, вся собственность, нажитая гражданами за время семейной жизни, считается совместной и подлежит разделу. Сюда относится:

недвижимость;

транспортные средства;

банковские вклады;

земельные паи;

драгоценности;

одежда из ценных видов меха;

дорогие брендовые вещи;

ценные бумаги;

мебель;

бытовая техника;

бизнес;

предметы искусства и т. д.

При этом неважно, получали доход оба супруга, либо жена занималась домашним хозяйством и воспитывала детей. Ее прав на значимые объекты это не умаляет.

Кроме ценных активов, делению подлежат и кредиты. Об этом мало кто знает, и после суда один из супругов выходит свободным от долгов, а на плечи второго ложится финансовое бремя.

Не подлежат разделению личные вещи и ценности, полученные гражданами в дар или переданные по наследству. И вот здесь в законе есть оговорка. Если за время супружеской жизни за счет семейного бюджета личная недвижимость или авто были отремонтированы и усовершенствованы, то их относят к категории общего имущества. Многие этого не знают либо не могут доказать и теряют право на свою часть.

Немало нюансов по разделу связаны с ипотечным жильем или кредитным транспортом, а также с общим бизнесом. В некоторых случаях у граждан есть шанс претендовать на большую долю активов. К примеру, это возможно, если супруг тунеядец, намеренно портил общее добро, пропил или проиграл его часть. Также судья может учесть интересы малолетних детей, если речь идет о делении малогабаритного жилья.

Эффективно решить все вопросы, связанные с делением совместного добра, помогут специалисты юридической компании Max Legal. Ответ на вопрос — сколько стоит раздел имущества, зависит от обстоятельств дела. Вполне вероятно, что вопросы с разделом юристы смогут решить в досудебном порядке, составив добровольное соглашение между супругами.

Если суд неизбежен, то профессионалы соберут пакет документов, подтверждающих право клиента на собственность, составят иск и будут представлять интересы доверителя вплоть до вынесения судебного решения.