В 2021 году в КЧР на выплаты педагогам за классное руководство планируется направить более 232 млн рублей

Анастасия Иванова

В 2021 году в Карачаево-Черкесии на выплаты педагогам за классное руководство планируется направить более 232 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки республики.

«В 2020 году на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство предусмотрено 77 416,9 тысячи рублей, в 2021 году – 232 250,8 тысячи рублей», – сообщили в министерстве.

Отмечается, что в 2022 году на эти цели также планируется направить 232,2 миллиона рублей. Средства предусмотрены на выплаты 2,9 тысячи классных руководителей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов.