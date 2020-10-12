В Башкирии задержали отчима и мать за изнасилование 13-летней девочки

Анастасия Иванова

Житель Башкирии подозревается в половых преступлениях против 13-летней падчерицы, в том числе изнасиловании, причем как минимум однажды это случилось при содействии матери девочки, оба фигуранта задержаны.

По данным региональной прокуратуры, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" по факту изнасилования 13-летней девочки в Калтасинском районе.