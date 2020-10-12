Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В чем польза регулярного посещения бани или сауны?

В чем польза регулярного посещения бани или сауны?

Регулярное посещение бани или сауны со своим «волшебным паром» приносит организму красоту и здоровье. Кожа очищается, с эпидермиса удаляются токсины, запускается процесс омолаживания.

Многие факторы влияют на то, чтобы поход в баню или сауну был приятен и полезен для души и тела. Рассмотрим самые важные из них.

Содержание


1 Учесть противопоказания.
2 Правильно подготовиться к посещению
3 Подобрать средства для наведения красоты
4  Использование массажных предметов
5 Соблюдение режима посещения парной.
6 Применение контрастных водных процедур.
7 Употребление фиточая на травах

Учесть противопоказания.

Поход в баню или сауну не рекомендуется для людей с опухолями, страдающих гипертонией, проблемами с сердцем. Для хронически больных с различными заболеваниями необходимо получить консультацию у врача. Запрещается посещение во время менопаузы.

Правильно подготовиться к посещению

При походе в парилку для соблюдения гигиены понадобятся: отдельная обувь, тапочки (сланцы), простынь для лежака, головной убор для защиты от перегрева, рукавица для подливания воды, хороший веничек для распарки тела, 1-2 полотенца для вытирания.


Подобрать средства для наведения красоты

Правильно выбранная косметика в виде скрабов, гелей, маски из меда, ароматизированных масел оказывают чудодейственный эффект воздействуя на распаренную кожу. Релаксацию и расслабление дает возможность применение целебных веники из дуба, липы, березы и добавлением в пар тонизирующих настоек из эвкалипта, ромашки, чабреца. Все это улучшает косметический эффект и приносит оздоровление организму.

 Использование массажных предметов

Применение жестких мочалок и силиконовых банок для массажа расширяют поры и помогают выведению из организма вредных токсических веществ, улучшают состояние кожи, борются целлюлитом.

Соблюдение режима посещения парной.

Регулярное посещение парной создает накопительный оздоровляющий эффект, и главное не переусердствовать. Вполне достаточно еженедельного принятия парных процедур с постепенным увеличением продолжительности сеансов.

Применение контрастных водных процедур.

Холодный душ или погружение в бассейн создают полезный для организма перепад температур, повышают иммунитет, укрепляюще действую на кровеносные сосуды и придают эпидермису кожи тонус и упругость.

Употребление фиточая на травах

Для восполнения водного баланса организма после хорошей пропарки и потоотделения обязательно рекомендуется выпить фиточай заваренный на различных травах, создающих общеукрепляющий эффект. 

Важно! Посещение сауны и бани создает пользу не только в оздоровление организма, но и приносит несравненное удовольствие и бодрость.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Сыворотка с азелаиновой кислотой, очищающая маска-пленка и другие бьюти-новинки
Сыворотка с азелаиновой кислотой, очищающая маска-пленка и другие
В «Орленке» проходит смена Русского географического общества
В «Орленке» проходит смена Русского географического общества
В сахалинском Горнозаводске открыт центр «Точка роста»
В сахалинском Горнозаводске открыт центр «Точка роста»
В МДЦ «Артек» завершился онлайн-проект, посвященный различным профессиям
В МДЦ «Артек» завершился онлайн-проект, посвященный различным
Американский боец UFC пожаловался на русских и дагестанцев
Американский боец UFC пожаловался на русских и дагестанцев
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон
Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон
Курсы государственных закупок в «Высшей школе экономики»
Курсы государственных закупок в «Высшей школе экономики»
Стрелок из Нижегородской области приобрел ружье меньше месяца назад
Стрелок из Нижегородской области приобрел ружье меньше месяца назад
Мэр Кисловодска прокомментировал скандал с губернатором на совещании
Мэр Кисловодска прокомментировал скандал с губернатором на совещании
Заявка на F-35: Катар хочет, США не против, осталось уговорить Израиль
Заявка на F-35: Катар хочет, США не против, осталось уговорить Израиль
Азербайджанская диаспора России, война в Нагорном Карабахе и влияние Турции
Азербайджанская диаспора России, война в Нагорном Карабахе и влияние

Топ на сегодня

Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных
На трассе М-10 в Ленинградской области рухнул надземный переход
На трассе М-10 в Ленинградской области рухнул надземный переход
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,

Еще по теме

Регулярные посещения сауны понижают давление
Частое посещение сауны может защитить от слабоумия
Специалисты рекомендуют регулярно посещать сауну
Ученые обнаружили удивительные преимущества сауны