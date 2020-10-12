В чем польза регулярного посещения бани или сауны?

Анастасия Иванова

Регулярное посещение бани или сауны со своим «волшебным паром» приносит организму красоту и здоровье. Кожа очищается, с эпидермиса удаляются токсины, запускается процесс омолаживания.

Многие факторы влияют на то, чтобы поход в баню или сауну был приятен и полезен для души и тела. Рассмотрим самые важные из них.

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Учесть противопоказания.

Поход в баню или сауну не рекомендуется для людей с опухолями, страдающих гипертонией, проблемами с сердцем. Для хронически больных с различными заболеваниями необходимо получить консультацию у врача. Запрещается посещение во время менопаузы.

Правильно подготовиться к посещению

При походе в парилку для соблюдения гигиены понадобятся: отдельная обувь, тапочки (сланцы), простынь для лежака, головной убор для защиты от перегрева, рукавица для подливания воды, хороший веничек для распарки тела, 1-2 полотенца для вытирания.





Подобрать средства для наведения красоты

Правильно выбранная косметика в виде скрабов, гелей, маски из меда, ароматизированных масел оказывают чудодейственный эффект воздействуя на распаренную кожу. Релаксацию и расслабление дает возможность применение целебных веники из дуба, липы, березы и добавлением в пар тонизирующих настоек из эвкалипта, ромашки, чабреца. Все это улучшает косметический эффект и приносит оздоровление организму.

Использование массажных предметов

Применение жестких мочалок и силиконовых банок для массажа расширяют поры и помогают выведению из организма вредных токсических веществ, улучшают состояние кожи, борются целлюлитом.

Соблюдение режима посещения парной.

Регулярное посещение парной создает накопительный оздоровляющий эффект, и главное не переусердствовать. Вполне достаточно еженедельного принятия парных процедур с постепенным увеличением продолжительности сеансов.

Применение контрастных водных процедур.

Холодный душ или погружение в бассейн создают полезный для организма перепад температур, повышают иммунитет, укрепляюще действую на кровеносные сосуды и придают эпидермису кожи тонус и упругость.

Употребление фиточая на травах

Для восполнения водного баланса организма после хорошей пропарки и потоотделения обязательно рекомендуется выпить фиточай заваренный на различных травах, создающих общеукрепляющий эффект.

Важно! Посещение сауны и бани создает пользу не только в оздоровление организма, но и приносит несравненное удовольствие и бодрость.