В чем польза регулярного посещения бани или сауны?
Регулярное посещение бани или сауны со своим «волшебным паром» приносит организму красоту и здоровье. Кожа очищается, с эпидермиса удаляются токсины, запускается процесс омолаживания.
Многие факторы влияют на то, чтобы поход в баню или сауну был приятен и полезен для души и тела. Рассмотрим самые важные из них.
Содержание
1 Учесть противопоказания.
2 Правильно подготовиться к посещению
3 Подобрать средства для наведения красоты
4 Использование массажных предметов
5 Соблюдение режима посещения парной.
6 Применение контрастных водных процедур.
7 Употребление фиточая на травах
Учесть противопоказания.
Поход в баню или сауну не рекомендуется для людей с опухолями, страдающих гипертонией, проблемами с сердцем. Для хронически больных с различными заболеваниями необходимо получить консультацию у врача. Запрещается посещение во время менопаузы.
Правильно подготовиться к посещению
При походе в парилку для соблюдения гигиены понадобятся: отдельная обувь, тапочки (сланцы), простынь для лежака, головной убор для защиты от перегрева, рукавица для подливания воды, хороший веничек для распарки тела, 1-2 полотенца для вытирания.
Подобрать средства для наведения красоты
Правильно выбранная косметика в виде скрабов, гелей, маски из меда, ароматизированных масел оказывают чудодейственный эффект воздействуя на распаренную кожу. Релаксацию и расслабление дает возможность применение целебных веники из дуба, липы, березы и добавлением в пар тонизирующих настоек из эвкалипта, ромашки, чабреца. Все это улучшает косметический эффект и приносит оздоровление организму.
Использование массажных предметов
Применение жестких мочалок и силиконовых банок для массажа расширяют поры и помогают выведению из организма вредных токсических веществ, улучшают состояние кожи, борются целлюлитом.
Соблюдение режима посещения парной.
Регулярное посещение парной создает накопительный оздоровляющий эффект, и главное не переусердствовать. Вполне достаточно еженедельного принятия парных процедур с постепенным увеличением продолжительности сеансов.
Применение контрастных водных процедур.
Холодный душ или погружение в бассейн создают полезный для организма перепад температур, повышают иммунитет, укрепляюще действую на кровеносные сосуды и придают эпидермису кожи тонус и упругость.
Употребление фиточая на травах
Для восполнения водного баланса организма после хорошей пропарки и потоотделения обязательно рекомендуется выпить фиточай заваренный на различных травах, создающих общеукрепляющий эффект.
Важно! Посещение сауны и бани создает пользу не только в оздоровление организма, но и приносит несравненное удовольствие и бодрость.