В Госдуме предлагают «больничный» родителям школьников на дистанционке

Влада Некрасова

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект, которым предлагают ввести возможность для родителей, чьи дети в возрасте до 14 лет перешли на дистанционное обучение или уходят на внеплановые каникулы из-за пандемии, брать «больничный», сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи Федерального закона „Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством“, согласно которым случаи, при которых застрахованные лица обеспечиваются пособием по временной нетрудоспособности, дополняются случаем, при котором для обучающегося ребенка в возрасте до 14 лет вводятся внеплановые дополнительные каникулы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — говорится в пояснительной записке.

При этом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одному из родителей или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул.

«В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул. При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска», — пояснили авторы законопроекта.