В Иннополисе к 2025 году построят 450 тысяч "квадратов" жилья
"Мастер-план, представленный бюро, подразумевает возведение малоэтажного и среднеэтажного жилья стандарт- и комфорт-класса, включая также арендные дома. Параллельно с этим в городе планируется строить новые офисные и научно-производственные центры, торгово-развлекательные комплексы и аутлет", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, подготовленный бюро проект застройки охватывает 260 гектаров, учитывает существующие наработки и общий вектор развития города, автором которого первоначально был председатель сингапурского центра Centre for Livable Cities, бывший главный архитектор Сингапура Лиу Тай Кер.© T+T ArchitectsПроект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)
"Благодаря реализации данной стратегии численность жителей сможет увеличиться практически в четыре раза и достигнуть свыше 15 тысяч человек", - добавляется в сообщении.
Казанью с 2012 года. Город задуман как IT-кластер, в нем расположены университет "Иннополис" и одноименная особая экономическая зона. По данным Росстата, на начало 2020 года в городе постоянно проживало 405 человек. Вместе с тем, как указывается на сайте города, общая численность резидентов города превышает 3,5 тысячи человек.