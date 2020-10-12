В Иннополисе к 2025 году построят 450 тысяч "квадратов" жилья

Алексей Вольцев

В городе Иннополис в Татарстане к 2025 году планируется построить более 450 тысяч квадратных метров жилья, увеличив общую площадь жилой застройки до 635 тысяч "квадратов", сообщило архбюро T+T Architects.

"Мастер-план, представленный бюро, подразумевает возведение малоэтажного и среднеэтажного жилья стандарт- и комфорт-класса, включая также арендные дома. Параллельно с этим в городе планируется строить новые офисные и научно-производственные центры, торгово-развлекательные комплексы и аутлет", - говорится в сообщении.

Как указывается в нем, подготовленный бюро проект застройки охватывает 260 гектаров, учитывает существующие наработки и общий вектор развития города, автором которого первоначально был председатель сингапурского центра Centre for Livable Cities, бывший главный архитектор Сингапура Лиу Тай Кер.

© T+T ArchitectsПроект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)1 из 3Проект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)© T+T Architects© T+T ArchitectsПроект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)2 из 3Проект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)© T+T Architects© T+T ArchitectsПроект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)3 из 3Проект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)© T+T Architects1 из 3Проект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)© T+T Architects2 из 3Проект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)© T+T Architects3 из 3Проект строительства жилья в городе Иннополисе (Татарстан)© T+T Architects

"Благодаря реализации данной стратегии численность жителей сможет увеличиться практически в четыре раза и достигнуть свыше 15 тысяч человек", - добавляется в сообщении.

Казанью с 2012 года. Город задуман как IT-кластер, в нем расположены университет "Иннополис" и одноименная особая экономическая зона. По данным Росстата, на начало 2020 года в городе постоянно проживало 405 человек. Вместе с тем, как указывается на сайте города, общая численность резидентов города превышает 3,5 тысячи человек.