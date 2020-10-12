В этом году в Ухте в Коми заработают два детских технопарка «Кванториум»

Влада Некрасова

В этом году в Ухте, Республика Коми, заработают два детских технопарка «Кванториум» Минпросвещения России – стационарный и мобильный, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Республики Коми Владимира Уйбу.

В следующем году при Ухтинском государственном техническом университете откроется Центр дополнительного образования детей.

«В Ухте до конца года появятся сразу два детских технопарка «Кванториум» –стационарный и мобильный, такие как есть сейчас в Сыктывкаре. На базе Ухтинского государственного технического университета в следующем году будет создан Центр дополнительного образования детей», – сообщил Уйба.

Он отметил, что в этом году в Сыктывкаре, Вуктыле, Печоре, Койгородке, Корткеросском районе создано дополнительно 601 место в сфере дополнительного образования.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.