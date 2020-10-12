В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей

Анастасия Иванова

Правительство индийского штата Керала приняло решение открыть все туристические объекты, за исключением пляжей, сообщает Times Now News.

По словам министра туризма Кадакампалли Сурендрана, с сегодняшнего дня возобновляют работу места для горного, водного и приключенческого отдыха, а пляжи заработают с 1 ноября.

Правда, путешественники должны будут строго следовать всем правилам гигиенической безопасности. Так, гости штата должны зарегистрироваться на сайте www.covid19jagratha.kerala.nic.in. Если планируется поездка более, чем на семь дней, необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. В противном случае путешественникам придется оставаться в карантине в течение семи дней.

Использование масок, дезинфицирующих средств и поддержание социальной дистанции в два метра также являются обязательными.