Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей

В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей

В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
Правительство индийского штата Керала приняло решение открыть все туристические объекты, за исключением пляжей, сообщает Times Now News.

По словам министра туризма Кадакампалли Сурендрана, с сегодняшнего дня возобновляют работу места для горного, водного и приключенческого отдыха, а пляжи заработают с 1 ноября.

Правда, путешественники должны будут строго следовать всем правилам гигиенической безопасности. Так, гости штата должны зарегистрироваться на сайте www.covid19jagratha.kerala.nic.in. Если планируется поездка более, чем на семь дней, необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. В противном случае путешественникам придется оставаться в карантине в течение семи дней.


Использование масок, дезинфицирующих средств и поддержание социальной дистанции в два метра также являются обязательными.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Блогерша Алита Инфанта заполучила настоящее кольцо Шуги из BTS!
Блогерша Алита Инфанта заполучила настоящее кольцо Шуги из BTS!
Шок! Что рассказали Чонгук и Ви о своих отношениях?!
Шок! Что рассказали Чонгук и Ви о своих отношениях?!
Со слов поклонника! Каково было встретиться с BTS лично?
Со слов поклонника! Каково было встретиться с BTS лично?
ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского
Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством
Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с
У Абхазии и России будет общее социальное и экономическое пространство
У Абхазии и России будет общее социальное и экономическое пространство
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников
"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников
Губернатор кричал на мэра Кисловодска не для того, чтобы уволить — эксперты
Губернатор кричал на мэра Кисловодска не для того, чтобы уволить —
СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном
СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Нижегородской области, трое погибших
Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Нижегородской области,

Топ на сегодня

Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Модный дайджест: от "скандальной" рекламы с Ириной Шейк до извинений Рианны перед мусульманами
Модный дайджест: от "скандальной" рекламы с Ириной Шейк до извинений
Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку
Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,

Еще по теме

Ростуризм рассказал о сроках открытия пляжей Крыма и Кубани
Крым ждет туристов из Китая, Индии, Ирана и Украины в новом сезоне
В Киеве не рекомендуют купаться ни на одном из пляжей
Египет внезапно изменил условия въезда для туристов