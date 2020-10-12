В Китае банят и блокируют группу BTS
Южнокорейская к-поп группа BTS первый раз столкнулась с огромной негативной реакцией среди пользователей сети. Виной тому стало выступление лидера RM на онлайн- церемонии Джеймса О. Ван Флита (James Alward Van Fleet).
В этом году бой-бэнд получил наивысшую награду за отличную музыку и их желание «укрепить связь двух национальностей». Как и полагалось, группа BTS записала ответное видеообращение, в котором поблагодарила всех за победу, а также рассказала о том, как их связала музыка. В своей речи RM упомянул о 70-й годовщине Корейской войны. Это и стало причиной негатива.
«Мы всегда будем помнить историю боли, которую наши два народа разделяли вместе, и бесчисленные жертвы мужчин и женщин»,— сказал в эфире Намджун.
Китайские зрители были возмущены неуважением к павшим солдатам Китая, которые также пожертвовали жизнями во время корейской войны. А китайское государственное издание The Global Times и вовсе отметило, что BTS «отрицают историю».
После этого в стране было удалено все, что связано с BTS: Samsung Galaxy S20 + BTS Edition пропал с веб-сайта, а бренд Fila стер рекламный ролик на Weibo с участием ребят.
Китайские пользователи также призвали айдолов «уйти из их страны». Что ты думаешь по этому поводу?Подпишись на нас в Яндекс Новости