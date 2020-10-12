В Китае банят и блокируют группу BTS

Лидия Мартынова

Южнокорейская к-поп группа BTS первый раз столкнулась с огромной негативной реакцией среди пользователей сети. Виной тому стало выступление лидера RM на онлайн- церемонии Джеймса О. Ван Флита (James Alward Van Fleet).

В этом году бой-бэнд получил наивысшую награду за отличную музыку и их желание «укрепить связь двух национальностей». Как и полагалось, группа BTS записала ответное видеообращение, в котором поблагодарила всех за победу, а также рассказала о том, как их связала музыка. В своей речи RM упомянул о 70-й годовщине Корейской войны. Это и стало причиной негатива.

[media=https://twitter.com/BTS_RUS/status/1314089729575485441?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Мы всегда будем помнить историю боли, которую наши два народа разделяли вместе, и бесчисленные жертвы мужчин и женщин»,

— сказал в эфире Намджун.

Китайские зрители были возмущены неуважением к павшим солдатам Китая, которые также пожертвовали жизнями во время корейской войны. А китайское государственное издание The Global Times и вовсе отметило, что BTS «отрицают историю».

После этого в стране было удалено все, что связано с BTS: Samsung Galaxy S20 + BTS Edition пропал с веб-сайта, а бренд Fila стер рекламный ролик на Weibo с участием ребят.

Китайские пользователи также призвали айдолов «уйти из их страны». Что ты думаешь по этому поводу?

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