В Кремле назвали факторы, позволяющие не вводить локдаун из-за COVID-19

Лидия Мартынова

Снижение смертности от коронавируса благодаря выработанному лечению и большой коечный фонд позволяют властям РФ быть гибче и не вводить локдаун, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения. Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", - сказал Песков журналистам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф