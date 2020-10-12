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В Кремле назвали факторы, позволяющие не вводить локдаун из-за COVID-19

В Кремле назвали факторы, позволяющие не вводить локдаун из-за COVID-19
Снижение смертности от коронавируса благодаря выработанному лечению и большой коечный фонд позволяют властям РФ быть гибче и не вводить локдаун, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения. Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", - сказал Песков журналистам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

# Россия
По материалам: ria.ru

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