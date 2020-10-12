В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ

Анастасия Иванова

Заседание совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.

С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.