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В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ

В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ
Заседание совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.

С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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