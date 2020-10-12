В Кузбассе семья похоронила живого родственника с COVID-19

Вадим Карасев

Жителям села Шабаново Кемеровской области сообщили о кончине родственника, у которого ранее подтвердился диагноз COVID-19. Однако уже после похорон им сообщили, что дедушка жив.

Местное телевидение показало сюжет, в котором жители села Шабаново рассказали подробности инцидента. Им сообщили о кончине престарелого родственника, который проживал в доме-интернате для инвалидов. Его похоронили закрытом гробу, поскольку у него подтвердился коронавирус. Однако через неделю их вновь попросили приехать в интернат - оказалось, что дедушка жив.

Выяснилось, что из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.

"В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступившим из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - рассказала РИА Новости заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.



Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение следующих 10-20 дней.