В МДЦ «Артек» завершился онлайн-проект, посвященный различным профессиям

Влада Некрасова

В Международном детском центре «Артек» завершился 8-й онлайн-проект «Артек: навигация в будущее», сообщает пресс-служба центра.

В рамках проекта ребята узнали секреты самых нужных профессий, своими глазами увидели, как работают специалисты в детском центре, смогли выбрать для себя траекторию развития на пути к мечте по трем векторам движения: вектор «АРТЕКиЯ»; вектор «ПРОФЕССИЯиЯ»; вектор «ЗДОРОВЬЕиЯ».

В числе новых рубрик проекта – #ТочкаРостаАртек, #ПрофессииАртека, #РекордыАртека, #АртекНавигацияВБудущее, #ПолезныеПривычкаАртека.

Также для участников проходил #АртекМарафон. В онлайн-игре приняли участие 32 команды. Каждый день они оперативно выполняли творческие задания, связанные с базовыми знаниями, которые получают на уроках в школе. Участники марафона демонстрировали знания школьной программы, умение работать с информацией и креативность. Победители марафона будут приглашены на суперфинал, который состоится в рамках заключительного онлайн-проекта 2020 года «Новогодняя сказка «Артека». В финальной игре команды поборются за главный приз – путевку в «Артек».

Международный детский центр «Артек» имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

В 2020 году детский центр совместно с 86 партнерскими организациями реализует 94 тематические образовательные программы технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.