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В МИД России назвали одну из задач внешней политики страны

В МИД России назвали одну из задач внешней политики страны

Суть внешней и внутренней политики России не состоит в доказательстве отсутствия морального права западных стран быть лидерами, одна из задач — это гармонизация международных отношений, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

«Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия — 1».

По её словам, задача состоит «в гармонизации международных отношений, в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития». Она добавила, что в этом «состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене». 

Ранее Мария Захарова также заявила, что Россия крайне заинтересована в стабильной обстановке в Азербайджане и Армении, отношения этих стран являются принципиально важными для Москвы.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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