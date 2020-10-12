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В Минске составили протоколы против 12 журналистов, освещавших протесты

В Минске составили протоколы против 12 журналистов, освещавших протесты
Административные протоколы составлены в Минске в отношении 12 журналистов, которые освещали несанкционированную акцию протеста в воскресенье и были задержаны сотрудниками милиции, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

В воскресенье в Минске оппозиция провела не согласованное с властями массовое мероприятие - "марш гордости". Силовики начали задерживать журналистов в разных частях города и доставлять их в РУВД. Так, в РУВД "Октябрьское" три часа провел корреспондент РИА Новости Сергей Попов и задержанный с ним фотокорреспондент агентства Sputnik Беларусь Виктор Толочко. Правовые основания для ограничения свобод милиция не объяснила, настаивая, что процесс не считается задержанием, а лишь доставлением для проверки документов. Спустя полчаса после освобождения их снова задержали и доставили уже во Фрунзенское РУВД, откуда тоже отпустили. Между тем в Октябрьском РУВД Минска до поздней ночи оставались журналисты.

# В мире
По материалам: ria.ru

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