В Минске закрыли станцию метро из-за акции протеста пенсионеров

Влада Некрасова

Станция метро "Площадь Якуба Коласа" в Минске временно закрыта на вход и выход на фоне акции протеста пенсионеров, сообщила в понедельник пресс-служба подземки белорусской столицы.

В Минске в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвуют в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости, откуда двинулись колонной по центральному проспекту – проспекту Независимости – к площади Якуба Коласа.