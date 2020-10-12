В НКР поделились своей версией о текущей обстановке в Карабахе

Влада Некрасова

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло заявление Баку об успехах вооруженных сил Азербайджана на южном, гадрутском направлении линии соприкосновения, об этом сказано в заявлении ведомства в Facebook.

Азербайджанские СМИ распространяют информацию о том, что якобы нанесли артиллерийские удары по отступающим в направлении Кармир Шука (поселок Красный рынок, – ред.) подразделениям Армии обороны, что привело к серьезным потерям. Азербайджанская пропагандистская машина, как обычно, искажает реальность, пытаясь любой ценой доказать голословное заявление (президента Азербайджана, – ред.) Ильхама Алиева о взятии под контроль Гадрута", – говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, подчеркивается, что подразделения Армии обороны Карабаха продолжают уверено выполнять поставленные перед ними боевые задачи по всей протяженности линии соприкосновения, "пресекая попытки наступательных действий не соблюдающих режим перемирия азербайджанских войск".

"Продолжается боевая операция по окружению и ликвидации просочившейся в гадрутском направлении диверсионно-разведывательной группы. Оперативная обстановка полностью контролируется Армией обороны", – сообщает ведомство.