В «Орленке» проходит смена Русского географического общества

Алексей Вольцев

Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовала смена Русского географического общества, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Программа «Мир открытий» объединит около 200 школьников в возрасте 11–16 лет из Московской области и Ставропольского края.

Ключевые события программы посвящены 175-летию Русского географического общества и 200-летию открытия Антарктиды.

Ребятам предстоит заняться изучением картографии, экологическими исследованиями, подготовкой трейлеров к фильмам РГО, они также примут участие в «Географическом диктанте», мастер-классах и профильных образовательных проектах, смоделируют путешествие в Антарктиду по карте плавания Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Одной из главных работ юных географов станет создание коллективного проекта «ВДЦ «Орленок» – взгляд в будущее», который будет представлен на интерактивной выставке.

Минпросвещения России поддерживает проекты, связанные с ранней профориентацией и развитием творческого и интеллектуального потенциала школьников.

Всероссийский детский центр «Орленок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года Центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».