В Подмосковье к ноябрю подготовят 15 тысяч коек для больных коронавирусом

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

До 1 ноября в Московской области число коек для заразившихся коронавирусом должно составить 15 тысяч. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».

«Сейчас мы приложили дополнительные усилия для того, чтобы к 1 ноября у нас на разных территориях было необходимое количество мест для пациентов, которые нуждаются в помощи. Мы идём темпом по созданию коек на уровне около 15 тысяч к 1 ноября. Это очень большая цифра. Каждый глава должен быть вовлечен в эту работу как никогда», — заявил Воробьев.

Также глава субъекта призвал найти в округах дополнительных врачей, медперсонал и машины.

«Если сравнивать госпитализацию прошедших недель, то, к сожалению, она растет. Плюс 40 процентов», — констатировал губернатор. По его словам, в среднем в Подмосковье госпитализируют 550 человек в день по СОVID-19 и пневмонии. Неделю назад этот показатель составлял 400-420 человек в сутки.

За последний день в Московской области зарегистрировали 440 заразившихся коронавирусом.