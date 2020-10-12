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В Приморье состоялись первые очные пробы для учащихся 6–11-х классов по проекту «Билет в будущее»

В Приморье состоялись первые очные пробы для учащихся 6–11-х классов по проекту «Билет в будущее»

В Приморье состоялись первые очные профессиональные пробы для учащихся 6–11-х классов по проекту по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

Мероприятия прошли на базе Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа.

«В Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже участники первых профессиональных проб познакомились сегодня с профессиями электромонтажника, разработчика программного обеспечения, разработчика и дизайнера сайтов», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Для реализации проекта в регионе задействованы площадки крупных учебных заведений, в том числе Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Спасского политехнического колледжа, Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа, Регионального технического колледжа, Колледжа технологии и сервиса, Дальневосточного судостроительного колледжа и других и т.д.

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

Проект поможет школьникам на практике определиться с выбором будущей профессии.

Он состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют 78 регионов России. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировалось уже около миллиона пользователей.

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

# Общество
По материалам: edu.ru

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