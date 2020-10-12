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В результате пожара и взрывов под Рязанью сгорели 85 объектов

В результате пожара и взрывов под Рязанью сгорели 85 объектов

После обследования территории, пострадавшей от пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области, выяснилось, что сгорели 85 строений, в том числе 35 жилых домов. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил источник в оперативных службах региона.

Всего было обследовано 480 строений.

«Пожары, начавшиеся из-за взрывов, уничтожили 85 строений, 35 из них — жилые дома, 50 — хозяйственные постройки, — сказал источник. — По уточненным данным, их площадь превысила 1 тыс. га: площадь ландшафтных составила 650 га, лесных — почти 360 га».

В настоящее время все пожары ликвидированы, ранее эвакуированных жителей допустили к своим домам. Всего из 14 населенных пунктов эвакуировали 2 300 человек. В пунктах временного размещения остаются 46 человек, включая двоих детей.

Как сообщало ИА Newstes , накануне одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами в Рязанской области умерла в больнице.

8 октября глава МЧС Евгений Зиничев сказал на совещании президенту России Владимиру Путину, что в результате пожара и взрывов на военном складе с боеприпасами в Рязанской области, который начался накануне, пострадали 16 человек, повреждены более 20 построек. Режим ЧС в области был снят с 08:00 9 октября.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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