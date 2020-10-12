В России создадут федеральный регистр всех льготников

Лидия Мартынова

Федеральный регистр с данными обо всех льготниках расширит возможности предоставления гражданам льгот в здравоохранении, постановление о его создании подписано, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом 12 октября сообщает ТАСС.

«Сегодня многие люди в нашей стране получают государственную поддержку. Для того чтобы точнее определять потребность в льготных лекарствах или в лечебном питании и обеспечить ими всех нуждающихся, мы создаём федеральный регистр. Он объединит сведения обо всех льготниках, которые получают поддержку на федеральном уровне или в своём регионе», — сказал Мишустин.

В ходе совещания с вице-премьерами, которое проходит в режиме видеоконференции, глава кабмина отметил, что благодаря новому решению при смене места жительства гражданам будет проще подтвердить право на получение поддержки от государства. «Постановление Правительства о правилах ведения регистра подписано», — пояснил он.

По словам Мишустина, особое внимание при разработке регистра будет уделено обеспечению защиты личных данных, а доступ к конфиденциальной информации смогут получать лишь сотрудники государственных органов — работники учреждений здравоохранения и Пенсионного фонда.

Регистр войдёт в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Ранее был принят закон, согласно которому в стране появится федеральный регистр льготников, имеющих право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счёт федерального и региональных бюджетов. База должна заработать с начала 2021 года.

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