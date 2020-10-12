Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России создадут федеральный регистр всех льготников

В России создадут федеральный регистр всех льготников

Федеральный регистр с данными обо всех льготниках расширит возможности предоставления гражданам льгот в здравоохранении, постановление о его создании подписано, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом 12 октября сообщает ТАСС.

«Сегодня многие люди в нашей стране получают государственную поддержку. Для того чтобы точнее определять потребность в льготных лекарствах или в лечебном питании и обеспечить ими всех нуждающихся, мы создаём федеральный регистр. Он объединит сведения обо всех льготниках, которые получают поддержку на федеральном уровне или в своём регионе», — сказал Мишустин.

В ходе совещания с вице-премьерами, которое проходит в режиме видеоконференции, глава кабмина отметил, что благодаря новому решению при смене места жительства гражданам будет проще подтвердить право на получение поддержки от государства. «Постановление Правительства о правилах ведения регистра подписано», — пояснил он.

По словам Мишустина, особое внимание при разработке регистра будет уделено обеспечению защиты личных данных, а доступ к конфиденциальной информации смогут получать лишь сотрудники государственных органов — работники учреждений здравоохранения и Пенсионного фонда.

Регистр войдёт в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Ранее был принят закон, согласно которому в стране появится федеральный регистр льготников, имеющих право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счёт федерального и региональных бюджетов. База должна заработать с начала 2021 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

На юге Китая нашли кости древних обезьян
На юге Китая нашли кости древних обезьян
Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"
Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"
Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok
Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok
В России стартовал самый масштабный научно-популярный фестиваль NAUKA 0+
В России стартовал самый масштабный научно-популярный фестиваль NAUKA
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена современным технологиям в искусстве
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Стартовал дистанционный этап Московской олимпиады школьников для учеников 5–11-х классов
Стартовал дистанционный этап Московской олимпиады школьников для
3 сильные методики, которые помогут быстрее расположить к себе человека
3 сильные методики, которые помогут быстрее расположить к себе
"Каждый день берется город": Алиев о продвижении армии в Карабахе
"Каждый день берется город": Алиев о продвижении армии в Карабахе
27 стран ЕС договорились о санкциях против Лукашенко
27 стран ЕС договорились о санкциях против Лукашенко
Карди Би застали за поцелуями с ее бывшим мужем Offset спустя месяц после объявления о разводе
Карди Би застали за поцелуями с ее бывшим мужем Offset спустя месяц
Серьёзная эскалация: Греция укрепилась во мнении о «ненадёжности» Турции
Серьёзная эскалация: Греция укрепилась во мнении о «ненадёжности»
Западные СМИ: Невероятно, российский пилот летит на Су-57 без «крыши»
Западные СМИ: Невероятно, российский пилот летит на Су-57 без «крыши»

Топ на сегодня

Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной

Еще по теме

Голикова: в России появится регистр нуждающихся в лекарствах льготников
Бесплатные лекарства станут доступнее для граждан
Скворцова предложила создать федеральный регистр врачей
Правительство России продолжает повышать доступность детских садов – Мишустин