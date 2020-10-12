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В России стартовал самый масштабный научно-популярный фестиваль NAUKA 0+

В России стартовал самый масштабный научно-популярный фестиваль NAUKA 0+

В программе запланировано свыше 10 тысяч мероприятий, объединенных одной общей темой – «Физика будущего». Они пройдут как в очном формате, так и в режиме онлайн.

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на торжественной церемонии открытия фестиваля отметил, что этот проект на протяжении 15 лет вызывает огромный интерес у молодежи.

«Каждый фестиваль неповторим по-своему, он насыщен новыми знаниями, мероприятиями и интересными встречами. Именно здесь делают свои первые шаги в науку наши будущие ученые. Уверен, что участники этого года также совершат новые открытия, значимые как для нашей страны, так и для всего мира», – подчеркнул он.

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что ключевая задача фестиваля – доступным языком рассказать о науке и о деятельности ученых, о том, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы он открывает для человечества.

Он отметил, что фестиваль стал одним из знаковых научно-популярных событий мирового масштаба.

«В прошлом году его посетили свыше 2 миллионов человек по всей стране. В этом году мы ожидаем, что охват будет еще больше, поскольку мероприятия пройдут как офлайн, так и онлайн», – заявил Виктор Садовничий.

Участников ждут лекции нобелевских лауреатов, вебинары и мастер-классы, виртуальные лабораторные и научные шоу, интерактивные выставки, телемосты с CERN, Международной космической станцией и российской антарктической станцией «Восток», научные дискуссии, соревнования роботов, интеллектуальные поединки Science Slam, квизы и квесты, а также экскурсии в первый Виртуальный гипермузей науки. Молодые ученые расскажут о своей профессии на онлайн-платформе TikTok в рамках нового проекта «Человек наук», с лекциями выступят пять лауреатов Нобелевской премии.

Эстафету проведения фестиваля подхватят регионы. Подробная информация размещена на сайте фестиваля.

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ – крупнейший просветительский проект в области популяризации науки в мире, он проходит ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках. Фестиваль проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской академии наук.

Впервые фестиваль был проведен в 2006 году, статус «всероссийский» он получил в 2011 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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