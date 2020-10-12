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В российских школах пройдут «Атомный урок» и «Атомный классный час»

В российских школах пройдут «Атомный урок» и «Атомный классный час»


20 октября состоятся всероссийские «Атомный урок» и «Атомный классный час», приуроченные к 75-летию атомной промышленности Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Цель занятий – популяризация знаний об атомной отрасли, формирование позитивного отношения учащихся к атомной промышленности, повышение интереса к науке и организация профориентационной подготовки.

Урок и классный час включены в календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2020/2021 учебный год.

На сайте Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий размещены методические рекомендации по проведению «Атомного урока» и «Атомного классного часа». Рекомендации подготовлены общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», Российским детско-юношеским центром совместно с АНО «Информационный центр атомной отрасли».

# Общество
По материалам: edu.ru

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