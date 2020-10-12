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В сахалинском Горнозаводске открыт центр «Точка роста»

В сахалинском Горнозаводске открыт центр «Точка роста»

В сахалинском Горнозаводске открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает издание «Сахалин.инфо».

Центр создан в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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