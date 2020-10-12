В США число инфицированных приближается к 8 млн

Влада Некрасова

Коронавирус распространяется по планете стремительно, он бьет все новые и новые рекорды. В США число зарегистрированных случаев коронавируса приближается к 8 млн, в Индии уже превысило 7 млн, а в Бразилии перешагнуло через отметку в 5 млн. Такие данные приводятся на сайте Worldometers.info.

Накануне тройка лидеров по числу новых случаев выглядела так: Индия (почти 68 тыс.), США (42 тыс.) и Франция (16 тыс.).

А по количеству умерших за сутки антилидеры все те же (Индия и США), а на третье место вышла Аргентина. В Индии за сутки от коронавируса скончались 813 человек, в Штатах — 325, в Аргентине — 287.

Всего в мире зарегистрировано свыше 37 млн случаев Covid-19, выздоровели 28 млн человек, более миллиона умерли.