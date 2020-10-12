Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США число инфицированных приближается к 8 млн

В США число инфицированных приближается к 8 млн

Коронавирус распространяется по планете стремительно, он бьет все новые и новые рекорды. В США число зарегистрированных случаев коронавируса приближается к 8 млн, в Индии уже превысило 7 млн, а в Бразилии перешагнуло через отметку в 5 млн. Такие данные приводятся на сайте Worldometers.info.

Накануне тройка лидеров по числу новых случаев выглядела так: Индия (почти 68 тыс.), США (42 тыс.) и Франция (16 тыс.).

А по количеству умерших за сутки антилидеры все те же (Индия и США), а на третье место вышла Аргентина. В Индии за сутки от коронавируса скончались 813 человек, в Штатах — 325, в Аргентине — 287.

Всего в мире зарегистрировано свыше 37 млн случаев Covid-19, выздоровели 28 млн человек, более миллиона умерли.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Володин провел телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении
Володин провел телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении
Список ВСЕХ операций мемберов BTS
Список ВСЕХ операций мемберов BTS
Совфед предложил Мишустину продолжить поддержку бизнеса
Совфед предложил Мишустину продолжить поддержку бизнеса
Битва платьев: Бри Ларсон против Марии Кожевниковой
Битва платьев: Бри Ларсон против Марии Кожевниковой
Знаки Зодиака, которые могут предсказывать будущее
Знаки Зодиака, которые могут предсказывать будущее
В США число инфицированных приближается к 8 млн
В США число инфицированных приближается к 8 млн
Знакомые рассказали о мальчике, спасшем жившую полгода в шкафу сестру
Знакомые рассказали о мальчике, спасшем жившую полгода в шкафу сестру
Поляки рассказали, как правильно варить картофель
Поляки рассказали, как правильно варить картофель
Спрогнозировано количество выявленных за сутки случаев COVID-19 на пике
Спрогнозировано количество выявленных за сутки случаев COVID-19 на
В США 11-летний ребенок угнал школьный автобус
В США 11-летний ребенок угнал школьный автобус
NYT: лекарства от коронавируса могли сделать Трампа сумашедшим
NYT: лекарства от коронавируса могли сделать Трампа сумашедшим
Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет

Топ на сегодня

Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и IT-специалистки, которые изменили технический мир
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе
Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется

Еще по теме

ЮАР вошла в десятку антилидеров по количеству зараженных
Все больше и больше: за сутки в мире выявили свыше 200 тыс. зараженных
В мире за сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса
Индия вышла на второе место в мире по суточному приросту зараженных