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В Ульяновске открылся первый центр «IT-куб»

В Ульяновске открылся первый центр «IT-куб»

В Ульяновске открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает ТАСС.

Центр создан в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Он открыт на базе Ульяновского государственного технического университета и стал первым в регионе. До конца 2022 года в Ульяновской области в соответствии с проектом планируется открыть еще два «IT-куба» в городе Димитровграде и в Заволжском районе города Ульяновска.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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