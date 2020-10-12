Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Визит Дуды в Украину: на Банковой рассказали детали

Визит Дуды в Украину: на Банковой рассказали детали
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда, который посетит нашу страну с официальным визитом, примут участие в бизнес-форуме, посвященном развитию портовой инфраструктуры Одессы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

«Мы с вами знаем о визите Президента Польши Дуды в понедельник-вторник в Украину. Президент будет не только в Киеве, но и вместе с Президентом Зеленским посетит Одессу, где будет отдельно проведено бизнес-мероприятие, посвященное инфраструктурной тематике Одессы », - сказал Жовква.

По его словам, во время визита Президента Польши будет подписан ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.

«Мы продолжаем экономическую тематику диалога с Польшей. Говорим не только о политике, не только об историческом прошлом, о котором тоже будет идти речь, но и о наших экономических связях », - подчеркнул Жовква.
Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, Польша остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Европе.

«Приятно, что такая тенденция продолжается и наши отношения остаются активными», - отметил заместитель руководителя ОП.

Жовква напомнил, что визит Дуды в Украину планировался на апрель, но был перенесен в связи с пандемией. Последний раз Президент Польши посещал Украину в 2017 году.

«В 2017 году он был в Харькове, а в Киеве в последний раз был в 2016 году. Поэтому пришло время Президенту Дуде приехать с официальным визитом в Украину », - сказал Жовква.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня
У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня
"Нас ждет конфликт": Крид высмеял Тимати за подражание и получил жесткий ответ
"Нас ждет конфликт": Крид высмеял Тимати за подражание и получил
Модный дайджест: от "скандальной" рекламы с Ириной Шейк до извинений Рианны перед мусульманами
Модный дайджест: от "скандальной" рекламы с Ириной Шейк до извинений
Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни
Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни
Лунный день сегодня 12 октября 2020 года
Лунный день сегодня 12 октября 2020 года
Загитова ответила назвавшему ее толстушкой подписчику
Загитова ответила назвавшему ее толстушкой подписчику
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Карла Бруни выпустила новый альбом
Карла Бруни выпустила новый альбом
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым украинским
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Россия остановила войну в Карабахе, но статус-кво уже нарушен — эксперт
Россия остановила войну в Карабахе, но статус-кво уже нарушен —
Знакомьтесь, Лорен Грей! Что мы знаем о самом популярном блогере в TikTok
Знакомьтесь, Лорен Грей! Что мы знаем о самом популярном блогере в

Еще по теме

Дещица анонсировал визит Дуды в Украину
Президент Польши посетит Украину с официальным визитом
Зеленский посетит Польшу 1 сентября
Президент Польши едет в Харьков