Визит Дуды в Украину: на Банковой рассказали детали

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда, который посетит нашу страну с официальным визитом, примут участие в бизнес-форуме, посвященном развитию портовой инфраструктуры Одессы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.«Мы с вами знаем о визите Президента Польши Дуды в понедельник-вторник в Украину. Президент будет не только в Киеве, но и вместе с Президентом Зеленским посетит Одессу, где будет отдельно проведено бизнес-мероприятие, посвященное инфраструктурной тематике Одессы », - сказал Жовква.По его словам, во время визита Президента Польши будет подписан ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.«Мы продолжаем экономическую тематику диалога с Польшей. Говорим не только о политике, не только об историческом прошлом, о котором тоже будет идти речь, но и о наших экономических связях », - подчеркнул Жовква.Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, Польша остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Европе.«Приятно, что такая тенденция продолжается и наши отношения остаются активными», - отметил заместитель руководителя ОП.Жовква напомнил, что визит Дуды в Украину планировался на апрель, но был перенесен в связи с пандемией. Последний раз Президент Польши посещал Украину в 2017 году.«В 2017 году он был в Харькове, а в Киеве в последний раз был в 2016 году. Поэтому пришло время Президенту Дуде приехать с официальным визитом в Украину », - сказал Жовква.