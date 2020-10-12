Владимир Пресняков признался, что пережил клиническую смерть после расставания с Кристиной Орбакайте

Вадим Карасев

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте расстались уже больше 20 лет назад. Однако 52-летний певец до сих пор вспоминает о своих отношениях с дочерью Примадонны. Как признался Пресняков, после разрыва с Орбакайте он пережил клиническую смерть, но о романе с певицей он говорит с теплотой.

Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына,

— сказал он в эфире программы "Судьба человека".





Владимир Пресняков с сыном Никитой

У звезд, которые так и не связали себя узами брака, в 1991 году родился сын Никита. С родителями молодой человек находится в прекрасных отношениях. Говоря о причинах разрыва с Орбакайте, Пресняков отметил, что в расставании с певицей был виноват он сам.

Ну, во-первых, я перегнул палку. Я был слишком отцом и другом, слишком заботился... Если был бы поспокойнее и поравнодушнее, что ли, все могло быть иначе. Я не был готов, что человек, с которым ты вместе, пойдет в другую сторону. У нее появились новые друзья. Быстро все произошло. Все куда-то разрушилось. Я не мог дозвониться до нее сутками. Для меня это была трагедия. Мы потом начали встречаться раз в полгода. Это уже была не семейная жизнь. Да и я был не святой человек.Два лидера не могут уживаться в одной семье. В разрыве на 100% виноват я. Не соблюдал божественной истины, которой мужчины учатся лет в 40-45,

— сказал он.

Пара была вместе 10 лет. После расставания с Пресняковым Орбакайте начала встречаться с бизнесменом Русланом Байсаровым, от которого у нее есть 22-летний сын Дени. Сейчас 49-летняя звезда замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, вместе с которым воспитывает восьмилетнюю дочь Клаву.





Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой

Владимир Пресняков уже десять лет счастлив в браке с певицей Натальей Подольской. Сейчас пара готовится к рождению своего второго ребенка (у них также есть пятилетний сын Артемий).





Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном Артемием