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Володин провел телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении

Володин провел телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл телефонный разговор со спикером Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном, говорится в сообщении на сайте Думы.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны", - уточняется на сайте ГД.

# Политика
По материалам: ria.ru

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