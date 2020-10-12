Володин провел телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении
Сегодня, 09:00 Алексей Вольцев
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл телефонный разговор со спикером Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном, говорится в сообщении на сайте Думы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны", - уточняется на сайте ГД.
По материалам: ria.ru