Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Задержанным в Киеве поджигателем оказался известный человек

Задержанным в Киеве поджигателем оказался известный человек

Задержанным в Киеве поджигателем оказался известный человек

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве опознали поджигателя, от рук которого пострадал дом на столичной Воздвиженке и припаркованные рядом машины. Хулиган оказался известной личностью. Как сообщает Telegram-канал Киев Оперативный, задержанного 31-летнего Ярослава Е. в творческих кругах знали, как диджея, композитора, музыкального продюсера, работающего под псевдонимом Jarr. Среди киевских активистов Jarr также был известен, но уже как общественный деятель и предприниматель.


Патрульные полицейские сообщили, что при задержании у мужчины обнаружили пакеты с неким растительным веществом и таблетки, предположительно, с наркотическим действием. Гражданин признался, что это именно он поджег дом на Воздвиженской, а потом забросал камнями автомобили.

Расследованием занимается Подольское управление полиции. Хулигану грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, вычислить хулигана помогли камеры видеонаблюдения и свидетели, запомнившие приметы поджигателя.

Фото поліція Києва/Facebook

801 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников
"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников
Губернатор кричал на мэра Кисловодска не для того, чтобы уволить — эксперты
Губернатор кричал на мэра Кисловодска не для того, чтобы уволить —
СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном
СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Нижегородской области, трое погибших
Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Нижегородской области,
Минфин не планирует водить налог на бездетность в России
Минфин не планирует водить налог на бездетность в России
В Приморье состоялись первые очные пробы для учащихся 6–11-х классов по проекту «Билет в будущее»
В Приморье состоялись первые очные пробы для учащихся 6–11-х классов
Тульские предприятия получили 2 миллиарда рублей из Фонда промышленности
Тульские предприятия получили 2 миллиарда рублей из Фонда
Главы МИД стран ЕС поддержали ввод санкций против России из-за Навального
Главы МИД стран ЕС поддержали ввод санкций против России из-за
В 2021 году в КЧР на выплаты педагогам за классное руководство планируется направить более 232 млн рублей
В 2021 году в КЧР на выплаты педагогам за классное руководство
Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов пройдёт в новом формате
Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных
В Ульяновске открылся первый центр «IT-куб»
В Ульяновске открылся первый центр «IT-куб»

Топ на сегодня

Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Модный дайджест: от "скандальной" рекламы с Ириной Шейк до извинений Рианны перед мусульманами
Модный дайджест: от "скандальной" рекламы с Ириной Шейк до извинений
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,

Еще по теме

В Киеве на краже в супермаркете попался «оружейный барон» (ФОТО)
1,5 кг гашиша изъяли у москвича на северо–востоке столицы
В Химках задержали наркодилера
В Киеве сын убил отца из-за того, что тот затопил квартиру