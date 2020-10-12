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Загитова ответила назвавшему ее толстушкой подписчику

Загитова ответила назвавшему ее толстушкой подписчику

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на комментарий подписчика в Instagram, который назвал ее "толстушкой".

На странице девушки в Instagram под фотографией из студии передачи "Доброе утро" на Первом канале пользователь с ником beliy_kaska назвал фигуристку "толстушкой".

"Надеюсь, вам стало легче от этого комментария", - написала Загитова в ответ. Многие другие комментаторы восхитились красотой Алины.

В начале октября NEWSTES писал, что у Алены Загитовой не задался дебют на "Первом канале" – в роли ведущей шоу "Ледниковый период" она вызвала критику в социальных сетях. Зрители заметили, что она оказалась неспособной к импровизации и просто читала заученный текст.

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По материалам: uposters.ru

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