Заявка на F-35: Катар хочет, США не против, осталось уговорить Израиль

Анастасия Иванова

Катар обратился к Соединённым Штатам с официальным запросом на покупку истребителей пятого поколения F-35. Об этом агентству Reuters стало известно от информированных источников в Вашингтоне. Израиль, который в настоящее время является единственным эксплуатантом этих новейших боевых машин на Ближнем Востоке, уже успел высказаться против потенциальной сделки между США и арабской монархией Персидского залива.

Ранее военно-политическое руководство еврейского государства критически отреагировала даже на возможность продажи партии F-35 Объединённым Арабским Эмиратам)ОАЭ), с которыми в прошлом месяце Израиль заключил соглашение о нормализации отношений.

Катар состоит в тесных связях с Турцией. Единственная ближневосточная страна — член НАТО располагает на территории полуостровного эмирата своей военной базой. В последнее время отношения между Израилем и Турцией неуклонно ухудшаются, поэтому у правительства Биньямина Нетаньяху есть дополнительные поводы воспротивиться появлению в катарском арсенале столь мощной ударной системы.

К тому же серьёзным ограничителем для этой оружейной сделки выступает неурегулированный до сих пор межарабский кризис, разразившийся в Персидском заливе в июне 2017 года. С того времени Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и другие арабские монархии региона объявили Катару бойкот и «заморозили» с ним все отношения.

По данным источников Reuters, запрос на поставку самолётов был передан Катаром в течение последних недель. Представитель Госдепартамента США заявил, что в соответствии с действующей политикой он не может ни подтвердить, ни опровергнуть планируемые продажи или передачу продукции военного назначения до тех пор, пока о них официально не будет уведомлён Конгресс. Посольство Катара в Вашингтоне также не ответило на запрос британского информагентства прокомментировать ситуацию.

По оценке аналитиков, на согласование контракта поставки F-35 потребуются годы, что позволит администрации нового президента США при необходимости приостановить сделку. Кроме того, любая продажа также потребует одобрения Конгресса. Так, Польша направила запрос на закупку 32 самолётов F-35 в 2019 году, но получит первые истребители не ранее 2024 года.

Стремясь противостоять Ирану в регионе, США вооружают союзные государства, включая Катар, где находится крупнейшая американская авиабаза на Ближнем Востоке — «Эль-Удейд». Однако министр разведки Израиля Эли Коэн призвал заокеанского союзника не поставлять F-35 в Катар. По его словам, эта страна поддерживает дружественные отношения с Ираном и поэтому Израиль стремится сохранить военное превосходство над Катаром, что оговорено действующими уже не одно десятилетие договорённостями между Тель-Авивом и Вашингтоном.

Министр обороны США в прошлом месяце заверил своего израильского коллегу в решимости американской стороны сохранить военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке. Глава Пентагона Марк Эспер заявил об этом на переговорах с министром Бени Ганцем 22 сентября в Вашингтоне на фоне подготовки американской администрацией крупной оружейной сделки с ОАЭ по F-35. Бени Ганц, будущий премьер-министр Израиля (сменит действующего главу правительства Биньямина Нетаньяху в ноябре 2021 года), встретился с военным руководством США ровно через неделю после того, как в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа были подписаны соглашения о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими монархиями — ОАЭ и Бахрейном.

Власти Эмиратов ранее выразили надежду, что их соглашение с еврейским государством облегчит доступ Абу-Даби к новейшим ударным системам американского производства.

«Оборонные отношения между США и Израилем никогда не были такими прочными. Мы намерены сохранить их таковыми и впредь, — сказал Эспер на переговорах с Ганцем, согласно пресс-релизу Пентагона. — Краеугольным камнем наших отношений в оборонной сфере является сохранение качественного военного превосходства Израиля в (Ближневосточном) регионе».

«Мы продолжим поддерживать давний приоритет США — поддержание безопасности Израиля», — добавил Эспер.

Ранее стало известно, что США и ОАЭ) надеются заключить предварительный контракт о продаже истребителей пятого поколения F-35 монархии в Персидском заливе к декабрю этого года, поскольку администрация Трампа продолжает изучать способы приведения будущей сделки в соответствие с обязательствами США перед Израилем. Источники, близкие к переговорам, заявили, что цель состоит в том, чтобы подготовить американо-эмиратскую оружейную сделку ко времени празднования Национального дня ОАЭ 2 декабря.

Любое соглашение по F-35 и другим ударным системам должно соответствовать многолетней договорённости между США с Израилем, согласно которой американское оружие, поставляемое в Ближневосточный регион, не должно наносить ущерба «качественному военному превосходству» Израиля, гарантируя, что оружие производства США, приобретаемое еврейским государством, «превосходит по возможностям» системы, проданные его соседям. Имея это в виду, Вашингтон изучает способы сделать предполагаемые к поставке Эмиратам F-35 более заметными для израильских радаров, сообщили собеседники Reuters.

В последние недели Белый дом активизировал усилия по обеспечению продажи Эмиратам новейших вооружений, включая истребители F-35 и беспилотники Reaper. Сделка также включает в себя воздушные платформы EA-18G Growler — самолёты радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают нанесение скрытых от ПВО противника ударов.

Напомним, Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали 15 сентября соглашения о нормализации отношений. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа. Свои подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД ОАЭ и Бахрейна Абдалла бин Зайед аль-Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни. Перед подписанием документов, названных «Соглашениями Авраама», Трамп заявил, что достигнутые договорённости положат конец «десятилетиям разделения и конфликта» в регионе и станут «рассветом для нового Ближнего Востока». Израиль, ОАЭ и Бахрейн, согласно договорённостям, готовы присоединиться к Соединённым Штатам для разработки и реализации «стратегической повестки дня для Ближнего Востока» с целью расширения дипломатического, торгового и другого сотрудничества.

Израиль и Бахрейн достигли 11 сентября договорённости об установлении полноценных дипломатических отношений. В августе Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Зайед аль-Нахайян опубликовали совместное заявление, в котором объявили о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Эмираты и Бахрейн стали третьей и четвёртой странами арабского мира, которые установили дипломатические отношения с Израилем после Египта (в 1979 году) и Иордании (1994 г.).

Ближневосточная редакция ИА Newstes