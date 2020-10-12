Западные СМИ: Невероятно, российский пилот летит на Су-57 без «крыши»

Анастасия Иванова

Западные СМИ обсуждают видео Минобороны РФ, на котором пилот летит на новейшем российском истребителе-невидимке пятого поколения Су-57 без фонаря (прозрачная часть пилотской кабины, защищающая от воздействия встречного потока воздуха). Кадры вызывают одновременно и удивление и восхищение.

Видео было выложено к празднованию 100-летнего юбилея Государственного лётно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны РФ имени В. П. Чкалова. По информации военного ведомства, полет новейшего истребителя осуществлялся в городе Ахтубинске Астраханской области, где находится ГЛИЦ.





«На невероятном видео российского министерства обороны видно, как пилот летит на новейшем российском истребителе-невидимке Су-57 без фонаря. Купол из оргстекла, закрывающий верх и боковые стороны кабины, не дает пилоту замерзнуть насмерть. Вероятно, он был убран в рамках проверки аварийных процедур на тот случай, если самолет окажется неисправен перед катапультированием», — пишет британская Daily Mail, отмечая, что скорость полета «без крыши» 2 000 км/ч.

Газета поясняет, что этот «новейший военный самолет заточен под современную гиперзвуковую ракету „Кинжал“, чья скорость быстрее скорости звука в десять раз».

Американский журнал Popular Mechanics также обратил внимание на то, что пилот Су-57 успешно управляет истребителем без фонаря кабины, защищающего экипаж от встречного потока воздуха, погодных условий и шума. Военный обозреватель подчеркивает, что видео — «стоящее для просмотра». Он предположил — выступление летчика может свидетельствовать о том, что потеря купола при чрезвычайной ситуации никак не повлияет на управление самолетом.

«Кажется, что пилот одет в очень тяжелую куртку или летный костюм в качестве средства защиты», — указал эксперт.

Другое американское здание — Military Watch отмечает, что суперсовременный истребитель пятого поколения Су-57 обладает радарами и системами лазерной защиты, способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника благодаря новейшим ракетам класса «воздух — воздух» — К-77 и Р-37М. Первая обладает дальностью полета в 195 км и специальной системой наведения, которая затрудняет уклонение от нее даже для высокоманевренных истребителей на больших дистанциях. Вторая — дальностью действия в 400 км, к тому же ракета может поражать цель на гиперзвуковой скорости.

«Россия добилась заметных успехов в создании компактных ракет с большей дальностью полета», — указывают авторы статьи.

Они также обращают внимание на то, что такая модернизация позволит Су-57 нести больше ракет. Истребитель оснастят ракетами класса «воздух — земля» и противолодочными ракетами, чтобы расширить его ударные возможности. Речь идет о гиперзвуковой баллистической ракете «Кинжал». Кроме того, бомбовые отсеки самолета больше и глубже зарубежных конкурентов в этом классе, что позволит ему нести баллистические ракеты, заметило американское издание.

ИА Newstes добавляет: ранее российские СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщали, что истребитель пятого поколения Су-57 во время испытаний «происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50, летчик находится в кабине во время полёта, но только контролирует выполнение всех функций».