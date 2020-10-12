Займы под ПТС в Перми - как быстро и комфортно решить финансовые проблемы автовладельцу?

Роман Иванов

Деньги под залог ПТС способны быстро устранить любые финансовые проблемы клиента, при этом не ухудшая его качества жизни, ведь авто остается на руках и может эксплуатироваться в прежнем режиме. Заемщиком легко станет гражданин РФ с любым доходом и кредитной историей, просто подав дистанционную заявку на займ.

Гарантией выплаты становится авто, а точнее документы на транспортное средство – ПТС, которые будут находиться у кредитодателя до конца сделки. Основное преимущество такого вида кредитования – это возможность получить многоцелевой займ в течение 1 часа в размере до 90% стоимости авто. Для кредитора важными остаются только две детали: состояние залогового имущества и права, которые на него имеет заявитель.

Последний должен быть владельцем авто или обладать нотариально заверенным документом, дающим право на залог или перезалог движимого имущества. Кроме того, на авто не должны претендовать третьи лица: кредиторы, приставы, ГИБДД и пр.

Финбург – надежный финансовый помощник

Сайт: perm.finburg.ru

Одной из кредитных компаний, предоставляющих выгодный займ под залог ПТС в Перми, является МФК «Финбург». Организация имеет широкую специализацию и кроме уже заявленной услуги, готова финансировать под залог жилой или коммерческой недвижимости. В качестве клиентов рассматривают, как частные, так и юридические лица, в зависимости от этого будут рассчитаны индивидуальные условия кредитования. Процентная ставка – от 2% в месяц.

Клиенту достаточно подать заявку через официальный портал, чтобы в ближайшее время было дано предварительное решение. Оценка и заполнение бумаг займет не более 2 часов, в течение которых можно получить до 80% от рыночной стоимости авто – от 50 до 500 тыс. руб., сроком от 1 до 3 лет. Кредитор предлагает выгодные условия, соблюдение которых подарит клиенту, при обращении в следующий раз, снижение процентной ставки.

Документальная база: внутренний гражданский паспорт, ПТС и СТС. При этом клиент должен соответствовать следующим требованиям: от 21 года (не старше 60 лет), резидент РФ с пропиской в регионе обслуживания. Авто отечественно производства должно быть не старше 6 лет, иностранного – до 15 лет (с учетом полной исправности).

Залогатор – многопрофильный кредитор

Сайт: perm.zalogator.ru

Компания предлагает получить кредит под ПТС от 50 тыс. руб. до 10 млн. руб. (до 80% стоимости авто) на срок до 2 лет. Кроме того, в организации активно работают с выдачей займов под залог самого авто (его забирают на охраняемую стоянку), недвижимости и техники.

Подать заявку можно удаленно, менеджер свяжется уже в течение нескольких минут, для того, чтобы обсудить детали сделки и оговорить время встречи для оценки, подписи документов, выдачи средств. Кроме того, что заключить сделку можно в офисе, практикуется выезд в удобное для клиента место. Денежные средства при встрече готовы передать в течение 20 минут, после подписи договора.

Из документов клиенту понадобится паспорт, СТС, ПТС. Процентная ставка рассчитывается индивидуально, но нередко проводятся акции с возможностью получить деньги под 1% в месяц. Также для всех клиентов действует беспроцентный период в первые 14 дней со дня подписания документов.

Автоломбард – с деньгами и в своем авто

Сайт: perm.avtolombard.net

Компания одна из немногих, что готовы выдавать под ПТС до 90% от рыночной стоимости – вплоть до 10 млн. руб. Сроки варьируются от 2 мес. до 3 лет. Клиентом может стать любой совершеннолетний владелец авто отечественных марок не старше 3 лет, иностранных брендов – до 10 лет.

Документальная база для заключения сделки стандартная: паспорт, СТС, ПТС. Кредитная история и справки о доходах значения не имеют. Вносить оплату можно аннуитетными платежами или погашать сначала проценты, а после тело займа. Кредитор готов принимать досрочную оплату без штрафов или пролонгировать договор по желанию клиента. Кроме этой услуги, кредитор практикует выдачу денег под залог самого авто.