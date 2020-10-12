Житель Приморья спас пассажиров автобуса после внезапной смерти водителя

Вадим Карасев

29-летний житель Находки Приморского края Василий Бернюков спас пассажиров переполненного автобуса, остановив его после внезапной смерти водителя.

Инцидент произошел в междугородном автобусе, следующем по маршруту Врангель - Находка. Во время движения водителю стало плохо, он упал на пол с сидения. Рядом находился Бернюков, он вовремя среагировал, занял место водителя и остановил транспортное средство, предотвратив трагедию.

"Транспорт был заполнен людьми, примерно человек 40 было. Через пару минут, после того как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся, уже когда сидел за рулем автобуса и останавливал его. В этот момент осознал, что могла произойти трагедия, если бы я не остановил автобус, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет", — цитирует героя пресс-служба приморского МВД.

Ведомство выразило благодарность Бернюкову за смелость и самоотверженность.