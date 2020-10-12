Знаки Зодиака, которые могут предсказывать будущее

Вадим Карасев

Некоторые люди могут предсказывать и изменять будущее. Им свойственно находиться в нескольких измерениях единовременно, что дает возможность предчувствовать угрозу или счастливые события. Вычислить ясновидцев можно по Знаку Зодиака.

Астрологи отмечают несколько Знаков Зодиака, которые обладают колоссальной энергией и ясномыслием. Они могут четко визуализировать желания, видеть за приделами реальности и предсказывать будущее. Таких уникальных людей часто называют посланниками Вселенной.

1 место — Скорпион

Скорпионы считаются особыми провидцами, поскольку они обладают самым могущественным даром ясновидения. Их интуиция никогда не дремлет и не сбоит. Они всегда идут на шаг впереди и безошибочно предсказывают будущее, потому что целиком видят картину грядущих событий и умеют правильно использовать подсказки судьбы. Это настоящие экстрасенсы, способные заранее предчувствовать события даже в жизнях чужих людей.

2 место — Рак

Раки — самые чувствительные представители зодиакального круга, что позволяет им с легкостью улавливать вибрации Вселенной и безошибочно определять, что произойдет в скором времени. Раки обладают даром предсказания, но используют его крайне редко из-за сомнений и отрицания своих сверх-способностей. Если Раки научатся слышать голос своей интуиции, то их жизнь будет намного счастливее.

3 место — Дева

Представители этого созвездия живут на стыке нескольких измерений, что дает им возможность предсказывать будущее. Девы могут интуитивно почувствовать событие задолго до его наступления и откорректировать грядущее во избежание опасностей. Их прогнозы довольно точны, и, поверив Деве на слово, можно найти свое предназначение, исправить ошибки прошлой жизни и найти счастье в нынешней судьбе.

4 место — Весы

Весы, если захотят, могут стать истинными прорицателями, поскольку имеют природную способность видеть то, что не могут остальные. Наиболее доступный им способ предсказывания будущего — медитация и вещие сны. Весы четко понимают смысл увиденного послания и знают, как его использовать. При этом им не обязательно отправлять запрос во Вселенную, чтобы получить подсказку, — высшие силы сами направляют Весам нужную информацию.

5 место — Рыбы

Рыбам при рождении дано чуть больше, чем всем остальным — они способны считывать информацию на любом расстоянии. Достаточно услышать голос или увидеть фотографию, и Рыбы, как истинные экстрасенсы, войдут в энергетический поток и считают информацию. Они видят не только будущее, но и прошлое, поэтому без труда могут определить причины проблем и подскажут варианты их решения.