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Знакомые рассказали о мальчике, спасшем жившую полгода в шкафу сестру

Знакомые рассказали о мальчике, спасшем жившую полгода в шкафу сестру
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Жители Карпинска прокомментировали в беседе с "МК" инцидент с новорожденной девочкой, которую мать полгода прятала в шкафу.

Ранее стало известно, что подруги женщины нашли в шкафу истощенного полугодовалого ребенка, когда пришли к ней в гости. Девочка весила всего 3,1 килограмма. Они забрали ребенка и сообщили о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело. Женщина также воспитывает мальчика тринадцати лет и трехлетнюю девочку. По информации СМИ, новорожденной девочке удалось выжить потому, что ее подкармливал брат.

Знакомая семьи уточнила, что мальчик менял малышке подгузники и давал ей воду.


"Подросток сам вычитал в интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. Потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке", — рассказала женщина.

Другая собеседница отметила, что подросток добрый и послушный, учится "на отлично".


"Он проявил сердобольность, давал сестренке еду без разрешения матери. Не побоялся гнева родительницы. А это уже сила характера!" — считает она.

Однако, по рассказам родителей, в школе мальчика травят старшеклассники: он якобы выбегает из учебного заведения в слезах.

# Россия
По материалам: ria.ru

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