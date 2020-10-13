9 типов кармических задач: как узнать свою при помощи нумерологии

Вадим Карасев

Кармические задачи — это то, что нам суждено выполнить судьбой, чтобы очистить карму. Узнать свои задачи можно при помощи простых нумерологических расчетов по имени и дате рождения.

С кармическими задачами могут быть связаны кармические узлы и кармические долги. Все наши прошлые жизни влияют на то, кем мы являемся сейчас, и на то, каковы наши задачи, поставленные Вселенной.

Нумерологические расчеты для кармических задач

Для примера возьмем имя Виктория и дату рождения 26.10.1985. Вам потребуется перевести свое полное имя в числовой код. Для этого эксперты советуют воспользоваться специальной таблицей:





Переводим буквы в цифры и получаем: В — «3», И — «1», К — «3», Т — «2», О — «7», Р — «9», И — «1», Я — «6». После этого полученные цифры складываем с цифрами даты рождения и получаем число от 1 до 9, которое будет означать вашу кармическую задачу.

3+1+3+2+7+9+1+6+2+6+1+0+1+9+8+5=64. Число 64 не в ходит в диапазон от 1 до 9, поэтому повторяем процедуру: 6+4=10. Ещё раз: 1+0=1. Кармическое число равно 1. Осталось лишь его расшифровать.

Расшифровка кармических чисел

Единица. Число 1 означает, что ваша кармическая задача связана с каким-то человеком. Скорее всего, вам необходимо кому-то помочь преодолеть препятствие на пути. Это может быть друг, родственник, вторая половинка. Ваш поступок должен изменить жизнь человека к лучшему.

Двойка. Ваша кармическая задача заключается в том, чтобы стать лучше духовно. Скорее всего, Вселенная хочет, чтобы вы посвятили себя творческим задачам, а также нашли свой духовный путь, обрели веру и постигли божественные законы. Нужно остерегаться лжеучений и шарлатанов.

Тройка. Кармическая задача вашего текущего воплощения состоит в том, чтобы стать наставником для одного или нескольких людей. Скорее всего, у вас уже есть некто рядом, или он появится в скором времени.

Четверка. Ваша кармическая задача — это существование в гармонии с законами Вселенной. Нужно стараться поступать всегда правильно, по совести. Если добиваться целей посредством обмана, это уведет вас по ложному пути.

Пятерка. Вашей жизненной задачей является выбор одного приоритетного направления и неизменное следование этому направлению. Преданность любимому делу поможет исцелить душу и очистить карму.

Шестерка. Ваша кармическая цель на эту жизнь — помощь обществу. Нельзя ждать, пока кто-то или что-то изменит вашу жизнь. Нужно быть этим человеком, который меняет все вокруг и вдохновляет окружающих на то же самое.

Семерка. Ваша задача — преодоление трудностей с сохранением оптимизма. Вселенная выбрала вас как наглядный пример для окружающих и близких. Нужно продолжать любить жизнь, и вас ждут большие награды в виде удачи и духовного просветления.

Восьмерка. Число 8 означает, что целью вашей жизни является финансовый успех. Вам необходимо пустить все свои силы и направить всю свою энергию на то, чтобы сделать своих близких и свою семью счастливыми и обеспечить им безбедное существование. Также задачей числа 8 является благотворительность.

Девятка. Девятка, полученная при расчетах, означает, что вам необходимо всегда выполнять взятые на себя обязательства, быть ответственным человеком. Вселенная хочет, чтобы вы говорили правду.