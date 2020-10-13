Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

9 типов кармических задач: как узнать свою при помощи нумерологии

9 типов кармических задач: как узнать свою при помощи нумерологии

Кармические задачи — это то, что нам суждено выполнить судьбой, чтобы очистить карму. Узнать свои задачи можно при помощи простых нумерологических расчетов по имени и дате рождения.


С кармическими задачами могут быть связаны кармические узлы и кармические долги. Все наши прошлые жизни влияют на то, кем мы являемся сейчас, и на то, каковы наши задачи, поставленные Вселенной.

Нумерологические расчеты для кармических задач

Для примера возьмем имя Виктория и дату рождения 26.10.1985. Вам потребуется перевести свое полное имя в числовой код. Для этого эксперты советуют воспользоваться специальной таблицей:


Переводим буквы в цифры и получаем: В — «3», И — «1», К — «3», Т — «2», О — «7», Р — «9», И — «1», Я — «6». После этого полученные цифры складываем с цифрами даты рождения и получаем число от 1 до 9, которое будет означать вашу кармическую задачу.


3+1+3+2+7+9+1+6+2+6+1+0+1+9+8+5=64. Число 64 не в ходит в диапазон от 1 до 9, поэтому повторяем процедуру: 6+4=10. Ещё раз: 1+0=1. Кармическое число равно 1. Осталось лишь его расшифровать.

Расшифровка кармических чисел

Единица. Число 1 означает, что ваша кармическая задача связана с каким-то человеком. Скорее всего, вам необходимо кому-то помочь преодолеть препятствие на пути. Это может быть друг, родственник, вторая половинка. Ваш поступок должен изменить жизнь человека к лучшему.

Двойка. Ваша кармическая задача заключается в том, чтобы стать лучше духовно. Скорее всего, Вселенная хочет, чтобы вы посвятили себя творческим задачам, а также нашли свой духовный путь, обрели веру и постигли божественные законы. Нужно остерегаться лжеучений и шарлатанов.

Тройка. Кармическая задача вашего текущего воплощения состоит в том, чтобы стать наставником для одного или нескольких людей. Скорее всего, у вас уже есть некто рядом, или он появится в скором времени.

Четверка. Ваша кармическая задача — это существование в гармонии с законами Вселенной. Нужно стараться поступать всегда правильно, по совести. Если добиваться целей посредством обмана, это уведет вас по ложному пути. 


Пятерка. Вашей жизненной задачей является выбор одного приоритетного направления и неизменное следование этому направлению. Преданность любимому делу поможет исцелить душу и очистить карму.

Шестерка. Ваша кармическая цель на эту жизнь — помощь обществу. Нельзя ждать, пока кто-то или что-то изменит вашу жизнь. Нужно быть этим человеком, который меняет все вокруг и вдохновляет окружающих на то же самое.

Семерка. Ваша задача — преодоление трудностей с сохранением оптимизма. Вселенная выбрала вас как наглядный пример для окружающих и близких. Нужно продолжать любить жизнь, и вас ждут большие награды в виде удачи и духовного просветления.

Восьмерка. Число 8 означает, что целью вашей жизни является финансовый успех. Вам необходимо пустить все свои силы и направить всю свою энергию на то, чтобы сделать своих близких и свою семью счастливыми и обеспечить им безбедное существование. Также задачей числа 8 является благотворительность.

Девятка. Девятка, полученная при расчетах, означает, что вам необходимо всегда выполнять взятые на себя обязательства, быть ответственным человеком. Вселенная хочет, чтобы вы говорили правду. 

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

9 типов кармических задач: как узнать свою при помощи нумерологии
9 типов кармических задач: как узнать свою при помощи нумерологии
Названы передовые и отстающие по мусорной реформе субъекты РФ
Названы передовые и отстающие по мусорной реформе субъекты РФ
Шальной дрон: над северным Ираном сбит израильский беспилотник
Шальной дрон: над северным Ираном сбит израильский беспилотник
ГД приняла в I чтении проект о новом порядке формирования правительства
ГД приняла в I чтении проект о новом порядке формирования
Телеграм-каналы: Виктория Лопырева на грани развода с Игорем Булатовым
Телеграм-каналы: Виктория Лопырева на грани развода с Игорем Булатовым
Робот сможет сделать колоноскопию более комфортной для пациента
Робот сможет сделать колоноскопию более комфортной для пациента
ВТБ объяснил решение по пакету группы "ПИК"
ВТБ объяснил решение по пакету группы "ПИК"
Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии, но не упомянула жестокое избиение брата ОМОНом
Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии, но не упомянула
Из-за мер против COVID. Сотрудники общепита в Париже вышли на протесты
Из-за мер против COVID. Сотрудники общепита в Париже вышли на протесты
Минобороны России: Особую тревогу вызывает информация о боевиках в Карабахе
Минобороны России: Особую тревогу вызывает информация о боевиках
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам программы «Земский учитель»
В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам

Топ на сегодня

Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Маленький кактус вытесняет с рынка гигантские маркетплейсы
Маленький кактус вытесняет с рынка гигантские маркетплейсы
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века

Еще по теме

Кармические отношения по датам рождения партнеров
Нумерология имени: как назвать ребёнка, чтобы привязать к нему удачу
Как рассчитать число судьбы по дате рождения
Нумерология любви: анализ совместного будущего по имени и дате рождения